Pós em Artes Cênicas, Libras e Museu de Anatomia. Confira a Agenda do Ensino desta terça-feira, 19/9

publicidade

Pesquisas Negras

O Grupo Ginga, ligado ao Pós em Artes Cênicas da Ufrgs, na Capital, realiza seminário aberto e gratuito, de 25 a 29/9, com foco em saberes e criações.

Descobrindo a Língua de Sinais

Em 21/9, quando é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Sesc Digital lançará o curso gratuito e online "Libras – Descobrindo a Língua de Sinais". Os estudos envolverão seis aulas, com o objetivo de oferecer um primeiro contato do público com o estudo de Libras. Inscrições pelo site do Sesc.

Museu de Anatomia da UFCSPA

Com atividades interdisciplinares e imersão no mundo acadêmico, o Museu de Anatomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) chega à sua 15ª edição, expondo conhecimentos sobre o corpo humano, de forma educativa e interativa. A mostra vai até 23/9, para escolas e público em geral. A visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; e, aos sábados, das 9h às 17h. O Museu fica no 3º andar do Prédio 2 do campus da universidade (rua Sarmento Leite, 245). O ingresso é solidário, com a doação de 1kg de alimento não perecível. As escolas devem agendar a visitação. Detalhes: email (museudeanatomia@ufcspa.edu.br) ou Instagram (@museudeanatomia.ufcspa).