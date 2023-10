Papo Ativo na URI promove qualidade de vida na Semana da Pessoa Idosa

publicidade

Mais que celebrar a Semana da Pessoa Idosa, a URI Santo Ângelo destaca o compromisso acadêmico com a comunidade; e sua proposta pedagógica que envolve alunos e educadores em ações de impacto social significativo. Assim, com o “Papo Ativo”, promovido no sábado (30/9), a Universidade buscou enriquecer a vida dos idosos e fortalecer laços intergeracionais.

A Liga Acadêmica do Estudo do Envelhecimento Humano (LIEEN-URI), em parceria com diversos cursos da URI, organizou o evento. Foram oferecidas atividades variadas, serviços de saúde e atrações culturais, em ambiente de convivência que permitiu troca de experiências e fortalecimento de relações.

