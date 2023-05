Parceria visa garantir oferta de energia e conectividade a 4,6 mil escolas públicas brasileiras

publicidade

A oferta de energia elétrica e conectividade deverá ser assegurada a 4,6 mil escolas públicas brasileiras. O motivo é a parceria entre os ministérios de Minas e Energia (MME) e de Comunicações (MCom), anunciada, nesta semana (em 16/5), pelos ministros Alexandre Silveira (MME) e Juscelino Filho (MCom), após reunião realizada em Brasília.

Atualmente, das 138,3 mil escolas públicas em funcionamento no Brasil, 8,3 mil não possuem acesso gratuito à Internet banda larga. E, destas, 4,6 mil não contam, sequer, com uma distribuição de energia elétrica. Assim, para essas escolas, o MME se comprometeu em garantir energia elétrica, inclusive para viabilizar a instalação, pelo MCom, do equipamento necessário para conexão à Internet.

O ministro Alexandre Silveira assinalou que a ação objetiva impactar positivamente na qualidade de vida da população. “Entendemos que políticas de acesso à energia e à conectividade devem sempre andar de mãos dadas. Por isso, essa discussão é fundamental.” Já para o ministro Juscelino, levar energia elétrica e conectividade às escolas brasileiras “é garantir cidadania, segurança e acesso à informação”.