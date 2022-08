Provas do Vestibular 2023 da Ufrgs serão aplicadas em 14 e 15 de janeiro

publicidade

A Ufrgs definiu nessa quarta-feira as datas para realização do Concurso Vestibular para ingresso em 2023. O exame será aplicado em dois dias consecutivos, 14 e 15 de janeiro (sábado e domingo), com 15 questões em cada prova de múltipla escolha.

De acordo com a universidade, a novidade do concurso é o aumento do número de vagas oferecidas, por conta da transformação do Bacharelado em Ciências Biológicas (BIOMAR) – ênfases em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira – em curso de graduação de oferta permanente pela Ufrgs.

A mudança decorre da Resolução nº. 066 do Conselho Universitário (Consun), de 30 de março deste ano. Vinculado ao Campus Litoral Norte, o BIOMAR dispõe de 40 vagas. Com isso, o Vestibular 2023 passará a oferecer um total de 4.008 vagas, sendo 1.073 pelo Sisu.

Leituras obrigatórias

Em maio, a Comissão Permanente de Seleção (Coperse) já havia divulgado a lista das leituras obrigatórias para a prova de Literatura e Língua Portuguesa do próximo concurso, na qual foram inseridas as obras: Lisístrata, de Aristófanes; Várias histórias, de Machado de Assis; A falência, de Júlia Lopes de Almeida; e Coral e outros poemas, de Sophia de Mello Breyner Andresen. A lista completa dessas leituras pode ser acessada neste link.