Seduc cancela aulas da noite em escolas estaduais da região metropolitana, Sul e Litoral

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) anunciou o cancelamentos das aulas em escolas estaduais no turno da noite nesta quarta-feira (12) em função do ciclone extratropical. A medida afeta municípios das seguintes regiões: Porto Alegre (1ª Coordenadoria Regional de Ensino – CRE), São Leopoldo (2ª CRE), Osório (11ª CRE), Rio Grande (18ª CRE), Canoas (27ª CRE) e Gravataí (28ª CRE).

Confira os municípios afetados:

1ª CRE – Porto Alegre.

2ª CRE – Alto Feliz, Araricá, Barão, Bom Princípio, Brochier, Campo Bom, Capela de Santana, Dois Irmãos, Estância Velha, Feliz, Harmonia, Igrejinha, Ivoti, Lindolfo Collor, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Morro Reuter, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Pareci Novo, Parobé, Poço das Antas, Portão, Presidente Lucena, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Leopoldo, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Sapiranga, Taquara, Três Coroas, Tupandi e Vale Real.

11ª CRE – Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-Lá.

18ª CRE – Rio Grande e São José do Norte

27ª CRE – Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul e Triunfo.

28ª CRE – Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão.

