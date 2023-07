Ciclone extratropical provoca granizo em ao menos oito cidades do RS

publicidade

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul provoca granizo em ao menos oito cidades, conforme balanço divulgado hoje pela Defesa Civil Estatual. O fenômeno tem causado danos em residências, sendo necessária a contenção com lonas nas casas para não haver maiores prejuízos aos moradores.

Pelo menos 2 mil pessoas retiraram lonas em decorrência da queda de granizo em Vera Cruz. A região central da cidade do Vale do Rio Pardo foi a mais atingida pelo fenômeno climático que durou cerca de 15 minutos e atingiu os bairros São Francisco, Boa Vista, Araçá, Leopoldina, Arco Íris, Imigrantes, Bom Jesus e outros.

Cerca de dez pessoas tiveram as residências bastante atingidas e precisaram buscar abrigo nas casas de familiares e amigos. A prefeitura disponibilizou o ginásio municipal Segefredo Werner. O Guidão, que fica na rua Dr. Pedro Müeller, 177, no bairro Leopoldina, para as pessoas que precisarem sair de casa.

Conforme o subchefe da Casa Militar e Proteção e Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira, desde a madrugada desta quarta-feira equipes da Defesa Civil do Estado se deslocaram até a região e instalaram uma base de apoio para auxiliar a população. O objetivo é facilitar e agilizar os procedimentos quanto à documentação para emitir decreto de situação de emergência.

Em Sobradinho, foram ao menos 2.255 casas atingidas. De acordo com o prefeito Armando Mayerhofer, a chuva ocorreu por volta das 4h e durou cinco minutos, tempo suficiente para danificar telhados das casas. Mesmo sem vento forte, Mayerhofer explica que a intensidade da tempestade formou pedras grandes. “Desde 4h estamos distribuindo lonas para as famílias na prefeitura. Dados. Ao mesmo tempo, começamos cedo a fazer o cadastramento das famílias que precisam de auxílio na cobertura das casas. Vamos emitir decreto de situação de emergência”, afirma.

Confira o status das outras seis cidades com granizo:

Derrubadas: Reportado em torno de 15 residências com danos telhados.

Joia: Defesa Civil Municipal fazendo levantamento das casas atingidas.

Passa Sete: Defesa Civil Municipal fazendo levantamento das casas atingidas na área urbana e iniciando verificação no interior do município também.

Arroio do Tigre: aguardando levantamento da Defesa Civil municipal.

Candelária: aguardando levantamento da Defesa Civil municipal.

Ibarama: aguardando levantamento da Defesa Civil municipal.

