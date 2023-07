Chuva de granizo danifica 2 mil casas em Sobradinho, no Vale do Rio Pardo

publicidade

Pelo menos 2 mil casas do município de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, foram atingidas por queda de granizo na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o prefeito Armando Mayerhofer, a chuva de granizo ocorreu por volta das 4h e durou cinco minutos, tempo suficiente para danificar telhados das casas. Mesmo sem vento forte, Mayerhofer explica que a intensidade da tempestade formou pedras grandes de granizo.

“Desde 4h estamos distribuindo lonas para as famílias na prefeitura. Dados da Defesa Civil apontam que mais de 2 mil casas foram atingidas na cidade e outras 200 no interior. Ao mesmo tempo, começamos cedo a fazer o cadastramento das famílias que precisam de auxílio na cobertura das casas. Vamos emitir decreto de situação de emergência”, afirma. Diante das previsões de instabilidade, a prefeitura já havia mobilizado secretarias e o comércio para ajudar a população. “As lonas vão ajudar a evitar que os móveis fiquem molhados”, destaca.

Conforme Mayerhofer, Sobradinho foi o município mais afetado na região. Apesar desse cenário, por ora, a Defesa Civil não registrou desalojados na cidade. Foi uma chuva sem vento, fraca, mas os prejuízos foram causados pela intensidade do granizo. “Estamos preocupados porque tem previsão de mais chuva à tarde”, observa. Durante o dia, a Defesa Civil deve fazer um balanço total dos prejuízos na cidade.

