Semana da Água mobiliza alunos de São Leopoldo

publicidade

Como parte da programação da Semana da Água 2023, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS), que acontece de 2 a 12/10, a Escola Municipal Paulo Beck visitou a Estação de Tratamento de Água Imperatriz Leopoldina (ETA-2), em São Leopoldo. A Educação Ambiental do Semae guiou os estudantes na visitação; e instigou debates sobre a importância do consumo consciente, com ações como a do Programa de Uso Racional de Água.

Essa programação é uma realização da Abes-RS, com o tema “Saneamento para todos”. O evento tem programação em várias cidades, com atividades presenciais e on-line, e algumas abertas ao público.

Para solicitar atividades de Educação Ambiental, tanto em instituições quanto nas estruturas do Semae, escolas públicas e privadas podem fazer agendamento por e-mail: educacao.ambiental@semae.rs.gov.br.

Veja Também