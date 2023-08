Simulações da ONU e cursos gratuitos. Conferir a Agenda do Ensino desta sexta-feira, 4 de agosto

publicidade

Ufrgs Mundi

Até 8/8, a Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, inscreve para o XII UFRGSMUNDI, projeto de extensão que replica o Modelo de Simulações da Organização das Nações Unidas (ONU). É voltado a estudantes de Ensino Médio das redes pública e privada do Estado. A inscrição deve ser realizada por um professor. O evento será nos dias 14 e 15/10, na Faculdade de Ciências Econômicas (av. João Pessoa, 52). Mais informações pelo site: ufrgs.br/ufrgsmundi ou pelo Instagram @ufrgsmundi.



Tecnologia e Inovação

A Secretaria Estadual da Educação inscreve, até 27/8, para quatro novos cursos da Trilha Formativa de Tecnologia e Inovação. As formações são gratuitas, on-line e para professores da rede estadual de ensino. Os cursos incentivam que os educadores desenvolvam novas competências e levem inovação para a sala de aula. Após a conclusão, haverá certificação aos participantes.



Cursos Técnicos gratuitos

Até sexta-feira (4/8), permanecem abertas as inscrições aos cursos técnicos gratuitos em Recursos Humanos e em Logística, do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva (rua Baden Powell, 409, bairro Sarandi), em Porto Alegre. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, até esgotarem. Os cursos terão duração de 1 ano, serão presenciais e à noite. Para matrícula, é necessário ter o Ensino Médio completo. Mais informes em: colegiocostinha.com ou (51) 98316-2665 (WhatsApp).