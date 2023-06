Ufrgs divulga listas de verificação étnico-racial e chamamento para vagas remanescentes

publicidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou a nova lista de convocados para a verificação da autodeclaração étnico-racial dos ingressos pelo Vestibular 2023 e pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023. As sessões serão presenciais, no dia 21/6, às 14h, na Sala 324, no Anexo 3, da Reitoria (Prédio 12.105, na av. Paulo Gama, 110, bairro Farroupilha), em Porto Alegre. Os candidatos que optaram pelas modalidades L2, L4/L6, L10 e L14 de cotas devem conferir a lista e as orientações pelo site da Ufrgs. E para dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail: ingresso@ufrgs.br. No mesmo dia, será publicada uma nova listagem de verificação.

Vagas remanescentes do Vestibular e Sisu

Nesta semana (em 13/6), também foram divulgados os editais de chamamento para vagas remanescentes no Vestibular 2023 e no Sisu 2023. As vagas são para ingresso no 2º semestre de 2023 e no 1º semestre de 2024. O candidato deverá enviar, das 9h de 14/6 até as 23h59min de 20/6, via Portal do Candidato, todos os documentos exigidos no edital, de acordo com a modalidade da vaga. Acesso às listas no site da instituição.