Ufrgs tem 26 cursos em ranking mundial de melhores graduações

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) tem 26 cursos entre os melhores do mundo, conforme classificação do QS World University Rankings by Subject 2022, divulgado nesta quarta-feira. A avaliação leva em conta o desempenho do ensino superior, conforme área de conhecimento. A graduação da instituição com melhor resultado é Odontologia, figurando na faixa 51-70, as mais bem avaliadas em nível mundial.

De uma forma geral, a Ufrgs está classificada na faixa de 751-800 entre as melhores universidades do mundo. O curso de Farmácia da instituição de ensino é outro que está no ranking, aparecendo na faixa 151-200. Um pouco mais para baixo, a Medicina da universidade se mantém na faixa 201-250. O ranking pode ser conferido integralmente por meio deste link.

Além da Ufrgs, outras instituições gaúchas têm cursos entre os melhores do mundo: Pontíficia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

PUCRS, UFPel e UFSCPA aparecem no ranking das melhores graduações de Medicina. A UFSM, por sua vez, tem destaque no curso de Agricultura e Silvicultura (faixa 251-300).

Os analistas da empresa Quacquarelli Symonds (QS) avaliaram 62 disiplinas de 1.543 disciplinas. A metodologia para chegar nos resultados inclui fatores como reputação acadêmica, percepção do empregador e citações de pesquisa por publicação.

Confira outros dez cursos ou áreas de conhecimento da Ufrgs classificados entre os melhores do mundo:

Sociologia: 201-250

Linguística: 201-250

Psicologia: 251-300

Direito e Estudos Jurídicos: 301-340

Ciência da Computação: 301-350

Engenharia Química: 301-350

Engenharia Mecânica: 351-400

Química: 401-450

Ciências Sociais e Administração - 451-500

Matemática: 501-520