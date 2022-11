Veja os memes do primeiro dia de prova do Enem 2022

publicidade

Estudantes se divertem com os memes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (13), primeiro dia de provas. Os participantes têm até as 19h para responder a 90 questões de linguagem e ciências humanas e ainda escrever uma dissertação a partir do tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

No próximo domingo, dia 20, os candidatos devem responder a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza (física, química e biologia).

Confira os memes deste domingo

*Enem 12h*

Eu as 5 da manhã #enem2022 pic.twitter.com/mVcN1w7uTo — Laysa Ayslane Matias (@laysa_matias) November 13, 2022

o jovem contemporâneo teme mais o enem do que a morte — aly | 📖: assombrando adeline (@damieswife) November 10, 2022

mae deixa eu dormir com voce tenho medo do tema da redaçao do enem 2022 — ☭ (@tainazikas) November 12, 2022

O ENEM 2022 vai ser amanhã e eu não tô nem aí.



Eu o dia todo: pic.twitter.com/6PD9A0X8fr — Erickson Américo (@americonoenem) November 12, 2022