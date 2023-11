Vestibulares Unisc, Faccat e Unijuí. Confira a Agenda do Ensino desta segunda-feira, 13/11

publicidade

Vestibular Unisc

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) inscreve para o seu Vestibular de Verão 2024, que aplicará provas, presencialmente, no dia 18/11, às 14h30min. São mais de 3 mil vagas abertas. E a seleção acontecerá no respectivo campi de inscrição no curso de graduação de concorrência, em Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Montenegro, Sobradinho ou Venâncio Aires. Inscrições até 14/11, através do site.



Vestibular Faccat

Até 17/11, estão abertas as inscrições para o Vestibular Solidário das Faculdades Integradas de Taquara, que será realizado no dia 19/11. A “taxa” de inscrição é a doação de 4 litros de leite por candidato, que devem ser entregues no dia da prova. E a lista de classificados será divulgada no site, no dia 20/11, a partir das 18h.



Vestibular Unijuí

As inscrições para o Vestibular de Verão da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), com sede em Ijuí, seguem abertas até 20/11. Quem optar pela seleção presencial, fará a prova no dia 26/11. E quem preferir o exame on-line, poderá realizá-lo entre 24 e 26/11. Para os candidatos ao curso de Medicina, o prazo de inscrição vai até 27/11, com prova presencial aplicada no dia 3/12.