Ônibus de Porto Alegre terão tabelas horárias reforçadas para o Enem neste domingo

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá reforçar as tabelas horárias dos ônibus de Porto Alegre neste domingo em razão do último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O reforço atinge principalmente as linhas na região da PUCRS, Fapa e Uniritter.

Neste domingo serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática. A abertura dos portões ocorre às 12h. Em função do grande número de inscritos no Enem, a EPTC orienta que os participantes se encaminhem aos locais de prova com antecedência para evitar possíveis congestionamentos e atrasos.

Além disso, para quem for de transporte público, a empresa disponibiliza a função GPS do aplicativo do Cartão TRI, que possibilita ao usuário acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus e o horário em que eles chegarão nas paradas.

Atendimento por ônibus nas universidades

PUCRS – A Carris fará o atendimento, com tabela de domingo, através das linhas T1, T4, T9, T12A, 343 e 353;

Uniritter – O Consórcio Viva Sul fará reforço no atendimento nas linhas 263.2, 263.1, 263.3 e C80;

Fapa – Haverá reforço de horários para atendimento nas linhas 656 e 495.1, e com as linhas eventuais E56 e E95.