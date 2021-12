Anvisa recomenda que imunização de crianças contra Covid-19 ocorra em espaços exclusivos

publicidade

Após a liberação do imunizante da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, a Anvisa recomendou que a aplicação contra a Covid-19 ocorra em salas exclusivas, separada da vacinação de adolescentes e adultos. A medida ocorre em decorrência das diferenças da dose pediátrica, específicas para a faixa-etária. Não havendo estrutura, o órgão orienta que o município tome outras medidas para evitar eventuais erros na aplicação.

De acordo com o órgão regulador, o indicado é que nestes espaços exclusivos não ocorra outras imunizações, ainda que pediátricas. Em aldeias indígenas, a recomendação é que a vacinação de crianças não coincida com a de adultos, havendo um calendário de escalonamento.

A diretora da Anvisa, Meiruze Freitas, salientou que a imunização só poderá ser iniciada "após treinamento completo das equipes de saúde que farão a aplicação da vacina, uma vez que a grande maior dos efeitos adversos e decorrente da administração do produto de forma errada".

A ampola da dose pediátrica terá a cor laranja (a de adultos é roxa) e terá de ser aplicada com uma seringa menor, específica para aplicação do volume do líquido. Antes da imunização, é recomendado que agentes de saúde comuniquem aos pais e responsáveis as principais reações pós vacinação.

Além disso, o imunizante da Pfizer para menores de 12 anos não pode ser diluído ou administrado com outras vacinas. O órgão destacou que pessoas que completarem 12 anos depois da primeira dose, devem manter o calendário vacinal com a menor dose pediátrica.

Principais diferenças entre vacinas de crianças e adultos:

Dose: para crianças é de 10 ug | para adultos é de 30ug

Volume de injeção: para crianças é de 0,2 mL | para adultos é de 0,3 mL

Concentração de mRNA: para crianças é de 0,1 mg/Ml | para adultos é de 0,5 mg/Ml

Doses por frasco: na vacina de crianças é de 10 doses por frasco | na vacina de adultos é de 6 doses por frasco

Quantidade de diluente: na vacina de crianças é de 1,3 mL | na de adultos é de 1,8 mL

Armazenamento: vacina de crianças é de 10 semanas em temperatura 2º a 8ºC | a de adultos é de 1 mês em temperatura de 2º a 8ºC

Cor do frasco: laranja para crianças | roxo para adultos