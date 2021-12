Com eficácia de 90%, Anvisa autoriza vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos

publicidade

A Anvisa autorizou, nesta quinta-feira, o uso do imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira durante apresentação dos resultados de segurança, eficácia e tolerabilidade do imunizante para a faixa etária. De acordo com a agência, a dose reduzida para crianças mostrou eficácia estimada de 90%, além de presença significativa de anticorpos contra a variante Delta, de maior transmissibilidade no país.

A liberação da vacina para o público – que terá dose diferente à vacina da Pfizer para maiores de 12 anos – deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União. Assim, com o registro, o imunizante já pode ser aplicado assim que houver a destinação das doses pelo Ministério da Saúde.

"A vacina tem desempenho importante na geração de anticorpos desta população", apontou Gustavo Mendes, integrante da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa. "Não é o desfecho principal, mas é um dado que é importante que foi levado em consideração", destacou.

O órgão se comprometeu em seguir monitorando o desempenho da vacina em relação à variante ômicron, e também em crianças imunossuprimidas.

Confira o cronograma de liberação da vacina:

12 novembro - Anvisa recebe pedido de liberação da Pfizer

23 de novembro - Exigência de dados pela Anvisa

6 de dezembro - Cumprimento da exigência pelo laboratório

10 de dezembro - Reunião com sociedades médicas

16 de dezembro - Conclusão da análise

Principais diferenças entre vacinas de crianças e adultos:

Dose: para crianças é de 10 ug | para adultos é de 30ug

Volume de injeção: para crianças é de 0,2 mL | para adultos é de 0,3 mL

Concentração de mRNA: para crianças é de 0,1 mg/Ml | para adultos é de 0,5 mg/Ml

Doses por frasco: na vacina de crianças é de 10 doses por frasco | na vacina de adultos é de 6 doses por frasco

Quantidade de diluente: na vacina de crianças é de 1,3 mL | na de adultos é de 1,8 mL

Armazenamento: vacina de crianças é de 10 semanas em temperatura 2º a 8ºC | a de adultos é de 1 mês em temperatura de 2º a 8ºC

Cor do frasco: laranja para crianças | roxo para adultos

O imunizante da Pfizer para crianças não pode ser diluído ou administrado com outras vacinas. O órgão destacou que pessoas que completarem 12 anos depois da primeira dose, devem manter o calendário vacinal com a menor dose (de 10 ug).