Autoridades priorizam busca a bombeiros e ouvirão testemunhas de incêndio no prédio da SSP

Horas depois do incêndio que destruiu o prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em Porto Alegre, as autoridades abriram frentes de trabalho para mitigar as consequências do sinistro. A mais importante envolve a localização e o resgate dos dois bombeiros que seguem desaparecidos. Em uma outra abordagem, já no campo da investigação das causas do fogo, quatro servidoras serão ouvidas ainda nesta quinta-feira para tentar esclarecer o que teria provocado o início das chamas. Elas atuam na Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), e teriam testemunhado o início do incêndio.

“As informações preliminares dão conta de que elas perceberam a fumaça saindo do teto. Tudo vai ser apurado exaustivamente – e tudo o que eu diga agora, de maneira antecipada, será prematuro. O relato inicial é de que as equipes chegaram no quarto andar, tentando combater o fogo diretamente, mas as chamas rapidamente se alastraram para o quinto”, relata Ranolfo.

A prioridade do Corpo de Bombeiros é a localização dos dois agentes desaparecidos durante o combate às chamas. Segundo informações preliminares, são um primeiro-tenente e um sargento.



Em paralelo às outras duas situações está o restabelecimento dos serviços que operavam a partir da sede da pasta. Até o momento, somente a central telefônica que recebe os chamados do número 190 voltou a operar, em uma estrutura montada no 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Também deve retornar em breve o monitoramento de presos com tornozeleiras, que funcionará na sede da Academia Civil Integrada de Segurança Pública (ACISP).

As próximas medidas a serem tomadas devem ser feitas com cuidado já que, segundo o vice-governador do RS e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, a edificação pode desabar.



O incêndio

O incêndio que atingiu a SSP teria começado por volta das 22h dessa quarta-feira e se alastrou rapidamente, tomando grandes proporções. Localizado na rua Voluntários da Pátria, no Centro de Porto Alegre, o prédio começou a ser destruído no 4º andar, local em que as chamas teriam iniciado. Ali fica o setor de alvarás da Susepe.

Duas funcionárias estavam no local no momento em que o fogo começou. Elas utilizaram os extintores, mas as chamas persistiram. O fogo, então, atingiu o telhado do Centro Integrado, localizado ao lado. Partes da edificação desabaram por conta do calor proporcionado pelo incêndio.

