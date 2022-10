Buscas a piloto de aeronave que caiu no Guaíba são retomadas em Porto Alegre

publicidade

O Corpo de Bombeiros retomou no começo da manhã desta quarta-feira as buscas ao empresário Luis Cláudio Petry, de 43 anos, que pilotava a aeronave de pequeno porte que caiu na noite dessa segunda-feira no rio Guaíba, na região da zona Sul de Porto Alegre.

Nessa terça-feira, primeiro dia cheio das buscas, os bombeiros conseguiram encontrar a cauda e o motor do avião a seis quilômetros da costa de Ipanema. O achado ocorreu ainda pela manhã. Já no período da tarde, um par de botas também foi retirados das águas.

A base das buscas é concentrada na avenida Guaíba, esquina com rua Leme, em frente à praia de Ipanema, que teve um trecho isolado para o trânsito das autoridades. Para os trabalhos de procura ao empresário participam 13 bombeiros militares, sendo seis mergulhadores e outros três embarcados, e quatro fazendo buscas por terra.

De acordo com o site Flightradar24, que monitora o trajeto de aeronaves em voo, o avião decolou da pista privada de Fazenda Jacuí, em Eldorado do Sul, às 17h45min, e seguiu na direção sul. Seis minutos depois, às 17h51min, sumiu dos radares, entre a Pedra da Baleia e a boia 115 do canal do Guaíba, na altura do bairro Ponta Grossa. Não houve testemunhas.

“Não podemos determinar uma causa do acidente, até porque não somos os responsáveis por este tipo de informação”, declarou em entrevista coletiva o tenente Vagner Silveira da Silva, do 1º BBM, e que comandava a operação pela manhã.

Tanto no momento da queda como no dia seguinte, o céu estava claro e não havia neblina, o que descarta possíveis causas climáticas para o incidente aéreo. Ainda que informações não-oficiais apontem uma possível pane, a perícia oficial da aeronave, determinando as causas do acidente, deverá ser feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB.

Veja Também