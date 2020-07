Cai o número de pessoas fora de casa devido às chuvas no RS

publicidade

O boletim atualizado da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira, mostrou a queda significativa do número de pessoas fora de casa em decorrência das chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. O Estado possui hoje 454 moradores acolhidos em abrigos municipais ou casa de familias, ante um volume de mais de 3 mil pessoas na quinta-feira. Conforme o informativo, hoje são 248 desabrigados e 204 desalojados.

Os dados estaduais apontam também a redução para 14 no número de cidades afetadas pelas chuvas e inundações. Destas, Bom Retiro do Sul, Mampituba, Arroio do Meio e São Sebastião do Caí têm situação de emergência decretada. A Defesa Civil ainda contabiliza dois óbitos atribuídos às chuvas. O primeiro ocorreu em Caxias do Sul devido a um deslizamento de terra. O outro ocorreu em Colinas, quando um carro foi arrastado pela correnteza da água.

A Defesa Civil segue atuando no amparo destas famílias e na ajuda de materiais de construção para o consertos em edificações e, também, na distribuição de equipamentos de proteção individual no enfrentamento ao coronavírus.