Caxias instala novas placas sobre proibição da alimentação de pombos

Depois de receber um abaixo assinado com mais de 300 assinaturas de moradores e frequentadores da Praça da Bandeira, localizada no bairro São Pelegrino em Caxias do Sul, que pedem um maior controle sobre a proliferação de pombos, especialmente da área central da cidade, a prefeitura já tomou as primeiras medidas.

A Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul (Semma) iniciou na segunda-feira a instalação de novas placas com alertas à população sobre a proibição de alimentar pombos. A legislação instituída em setembro de 2013, proíbe a criação, manutenção e alimentação de pombos em calçadas, vias, praças, prédios e locais de acesso público nas zonas urbanas do município. O descumprimento ao disposto na lei acarreta ao infrator advertência, multa no valor de 10 VRMs (Valores de Referência Municipal), que dobra em reincidência, e apreensão do alimento.

As placas foram colocadas na Praça Dante Alighieri. Durante essa semana serão instaladas nas praças da Bandeira e João Pessoa. Com novas placas, a fiscalização intensificará ações para impedir alimentação aos pombos. Estudo técnico referente ao tamanho da população dos pombos e as doenças transmitidas está sendo viabilizado pela Prefeitura junto à Universidade de Caxias do Sul.

A gerência de fiscalização da Semma informa que as denúncias de alimentação de pombos em locais públicos podem ser feitas no Alô Caxias, pelo telefone 156 ou pelo site disponível neste link. A fiscalização precisa flagrar a ação e identificar o responsável para adotar as medidas previstas em lei.