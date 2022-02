Proliferação de pombos incomoda frequentadores de praça em Caxias do Sul

publicidade

Moradores e frequentadores da Praça da Bandeira, localizada no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, querem a retirada dos pombos que superlotam o espaço público. Uma comissão da Associação da Praça da Bandeira entregou à vice-prefeita Paula Ioris um abaixo-assinado com proposta para a retirada e destino ideal dos pombos. O documento tem mais de 300 assinaturas e solicita a continuidade das ações de fiscalização por parte do Poder Público.

A comissão garantiu que as 300 assinaturas não representam a totalidade das pessoas insatisfeitas com a superlotação dos pombos. “Hoje entregamos esse abaixo-assinado, mas é só uma parte das pessoas que querem a resolução desses problemas. São moradores, comerciantes, pedestres e muito mais gente que só quer o cumprimento da lei e a melhor resolução para isso”, disse Ademir Argenta, um dos membros da comissão.

Com o objetivo de atender aos questionamentos e às demandas da população acerca da superlotação e da criação de pombos-domésticos em espaço público, a prefeitura encaminhou, junto à Universidade de Caxias do Sul (UCS), estudo que pretende alinhar as melhores alternativas para lidar com a proliferação das aves e, consequentemente, com as doenças que transmitem.

Segundo a vice-prefeita, a fiscalização seguirá ocorrendo, agora com mais efetividade em relação ao cumprimento da lei. “É muito importante demonstrar que estamos juntos na busca da melhor solução para este problema. A intensificação da fiscalização já ocorre, mas pensamos também na educação referente ao alimento das aves e à conscientização das pessoas em relação a isso”, enfatizou.

Conforme lei criada em 2013, é proibida a criação, manutenção e a alimentação de pombos-domésticos em vias, praças, prédios e locais de acesso público na zona urbana do Município e estabelece penalidades como advertência e multa, além de possibilitar a apreensão do alimento.

Denúncias de pessoas alimentando as aves ou em casos de maus-tratos devem ser repassadas para o Alô Caxias, número 156, ou diretamente à Secretaria do Meio Ambiente pelo telefone 3901-1445.