Com 55 novos óbitos, Rio Grande do Sul totaliza 1.229 mortes pela Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) atualizou para 1.229 mortes e 46.847 infectados os números da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo dados divulgados pela pasta, neste sábado, o Estado registrou 165 novos casos e 55 mortes, ocorridas entre 30 de junho e 18 de julho.

O baixo número de novos casos se deve a uma instabilidade em um dos sistemas de notificação durante a sexta-feira. A SES alega que, por isso, os dados divulgados neste sábado foram de casos que estão ou estavam hospitalizados e de óbitos, que são registrados por um outro sistema.

Até o momento, de acordo com a SES, 38.857 pacientes já se recuperaram da doença, que atinge 89% dos municípios do Rio Grande do Sul.

Mapa preliminar do Distanciamento Controlado coloca 90% do RS em bandeira vermelha

Na décima primeira rodada do modelo de Distanciamento Controlado, divulgada nesta sexta-feira, o governo do Estado apontou, em seu mapa preliminar, 18 regiões como bandeira vermelha, ou seja, com risco alto para a Covid-19. Nesta semana, apenas Bagé e Pelotas registraram risco médio da doença.

Além de Porto Alegre, Canoas, Cachoeira do Sul, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara, que mantém a avaliação negativa nesta semana, outras nove regiões apresentaram pioras nos indicadores: Cruz Alta, Erechim, Lajeado, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana. Esta é a terceira rodada consecutiva em que o Rio Grande do Sul não registra regiões com risco baixo da Covid-19, a bandeira amarela.