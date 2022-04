Comtu ainda não tem previsão de se reunir para analisar tarifa de ônibus em Porto Alegre

publicidade

Ainda não há previsão para que o Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) se reúna para discutir o novo valor da tarifa do transporte coletivo de Porto Alegre, cujo valor igualmente ainda não está definido pela Prefeitura. O conselho é composto por 19 membros, entre órgãos, entidades e membros da sociedade civil, e pode avaliar o cálculo técnico do preço a ser pago pelo usuário. Atualmente, a chamada tarifa técnica dos ônibus está em R$ 5,20, valor 14,3% maior do que a tarifa praticada anteriormente.

Porém, graças a subsídios praticados pela Prefeitura, o valor atual é menor, de R$ 4,80. Espera-se, nos próximos dias, uma definição plena do novo valor da passagem, segundo projeção feita pelo prefeito Sebastião Melo em reunião na semana passada com a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP).

No cálculo da Administração, entra um aporte do governo federal que pode facilitar a manutenção do valor menor, porém, este projeto ainda precisa passar pelo Congresso, assim como desonerações aprovadas na Câmara Municipal.

Em junho de 2021, 13 membros do Comtu votaram a favor da tarifa em R$ 5,20, e outros cinco membros do conselho foram contrários. Para o cálculo da tarifa, a Prefeitura diz ter levado em conta o custo do sistema dividido pelo número de passageiros pagantes, mas, agora, Melo leva a cabo a ideia de alterar a forma de estabelecer o valor para o usuário, fazendo com que ela seja calculada com base no custo do quilômetro rodado.

Segundo ele, esta alteração seria tanto em razão dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 quanto a projeção da demanda futura no transporte coletivo. “A atualização da passagem já deveria ter sido feita, mas em função de uma forte discussão que promovemos com Brasília, não tomamos ainda essa decisão”, salientou o prefeito na reunião. Alguns fatores têm sido levados em consideração nos reajustes da passagem de ônibus, a exemplo do litro do óleo diesel, que vem acumulando seguidas altas.