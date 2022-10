EPTC flagra veículos de transporte por aplicativos em péssimas condições em Porto Alegre

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) flagrou um veículo de transporte de passageiro por aplicativo, cujos pneus estavam tão gastos que já apareciam os arames das rodas. Além disso, o carro encontrava-se com a documentação em atraso e mais de R$ 5 mil em multas.

Conforme os agentes da EPTC, um Renault Sandero, com placas de Alvorada, foi abordado na Estação Rodoviária de Porto Alegre durante uma ação de fiscalização nessa terça-feira. Um Chevrolet Cobalt, com placas de Viamão, também foi flagrado com pneus carecas e licenciamento vencido. Ambos os automóveis foram recolhidos.

“Os veículos que realizam transporte privado de passageiros, os aplicativos, não passam por vistorias obrigatórias na EPTC. É preciso estar atento ao estado de conservação, pois alguns itens são essenciais para a segurança dos passageiros e motoristas”, alertou o coordenador de Fiscalização de Transporte da EPTC, Adailton Maia.

A EPTC fiscaliza diariamente o transporte de passageiros por aplicativo conforme as determinações legais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre janeiro e setembro, 3.944 veículos foram abordados e 425 irregularidades foram registradas. Entre as principais infrações estão a documentação irregular do veículo ou condutor, equipamento de segurança ineficiente como é o caso do pneu liso, gás natural veicular irregular e mau estado de conservação.