Impulsionados por infecções em Porto Alegre e Passo Fundo, casos de Covid-19 no RS chegam a 2.220

O Rio Grande do Sul teve mais 38 casos do novo coronavírus confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) na manhã desta sexta-feira – assim, o total de infeções em território gaúcho chega a 2.220. Conforme o último boletim epidemiológico, são 91 mortos pela Covid-19, o que representa uma letalidade de 4,1%. O número de infecções ativas é de 889 (41%), enquanto pacientes recuperados somam 1.218 (54,9%). A doença está presente em 171 municípios, um a mais do que ontem.

De acordo com os dados, Coxilha, na região Norte, é a nova adição na lista, com seu primeiro diagnóstico confirmado. Apresentaram um novo positivo Arroio do Meio, Arroio dos Ratos, Canoas, Lajeado Santa Cruz do Sul, Terra de Areia, Viamão. Osório teve mais dois casos, enquanto Estrela registrou três.

Porto Alegre e Passo Fundo, as cidades mais afetadas pela crise sanitária, tiveram o maior número de novas contaminações, 16 e nove, respectivamente.

Foram 38 novos casos contabilizados:



Arroio do Meio – 1

Arroio dos Ratos – 1

Canoas – 1

Coxilha (novo) – 1

Estrela – 1

Estrela – 2

Lajeado – 1

Osório – 2

Passo Fundo – 9

Porto Alegre – 16

Santa Cruz do Sul – 1

Terra de Areia – 1

Viamão – 1 — Secretaria da Saúde (@SES_RS) May 8, 2020

A Capital já tem 495 casos, enquanto a cidade do interior registra 240. Ambas têm 17 óbitos. Conforme a SES, todas as macrorregiões operam com taxa de ocupação de Unidade de Terapia/Tratamento Intensivo acima de 63%. O maior índice é encontrado na Região Metropolitana (74,1%), seguido pelos Vales (74%), Norte (73,1%) e Serra (72,2%). No Centro-Oeste, 68,8% estão indisponíveis, enquanto no Sul são 68,7% e na área Missioneira, 63%.

92 óbitos

Apesar dos dados oficiais apresentaram 91 óbitos confirmados, a cidade de Venâncio Aires registrou a 92ª fatalidade, que ainda não entrou nos registro estadual. Um idoso, de 83 anos, que estava internado no Hospital São Sebastião Mártir (HSSM), onde morreu na madrugada desta sexta-feira. Ele tinha diversas comorbidades, porém, conforme a equipe médica, vinha respondendo bem ao tratamento.

Além do homem, a esposa dele e dois filhos estão em estado grave, na Unidade de Tratamento Intensivo do mesmo hospital. Outros dois filhos do casal também foram infectados pela doença. Um deles segue internado no setor Covid, onde o idoso estava em tratamento, e a filha, que também estava em isolamento no HSSM, recebeu alta nesta quinta-feira para terminar o tratamento em isolamento domiciliar.