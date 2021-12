Juiz de julgamento da boate Kiss libera júri para assistir a Corinthians e Grêmio

publicidade

A nova sessão de julgamento do caso da boate Kiss, agendada para este domingo, iniciará às 10h. O primeiro intervalo ocorrerá às 12h30min e depois um lanche será permitido às 17h, com permissão para ver o segundo tempo do jogo entre Corinthians e Grêmio, marcado para as 16h. A liberação curiosa foi justificada pelo juiz Orlando Faccini Neto: "para relaxar".

Serão ouvidos amanhã Thiago Mutti, testemunha do réu Mauro Hoffmann, e Delvani Brondani Rosso, vítima e assistenta da acusação.

Até o momento, do total de 29 oitivas (16 testemunhas, 12 vítimas e um informante), 13 já foram ouvidas. Faltam 16 (12 testemunhas e 4 vítimas).