Justiça pede que empresas ligadas a Arena do Grêmio se manifestem sobre pedido de bloqueios

Segue o imbróglio jurídico que trata das obras a serem realizadas no entorno da Arena do Grêmio, na zona Norte de Porto Alegre. Na última sexta-feira houve movimentação em um dos processos que trata da questão e tramita na 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central. No despacho, a juíza Nadja Mara Zanella deu prazo para que as empresas Karagounis Participações S/A, Arena Porto Alegrense S/A e Albízia Empreendimentos Imobiliários se manifestem sobre pedidos de bloqueio, feitos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) de valores de R$ 117.522.779,18, além da alienação de cinco imóveis localizados ao lado do estádio.

"Antes de proferir decisão quanto a este pedido do Ministério Público, oportunizou o contraditório, uma vez que as tratativas de acordo entre as partes se estenderam por mais de um ano, não havendo prejuízo com esta providência", consta no despacho. O prazo para manifestação é de cinco dias úteis. O MP-RS informou que, como não houve acordo, o processo continua. As discussões sobre as obras acontecem desde 2012, quando o estádio foi inaugurado.

Enquanto isso, os moradores dos bairros Navegantes, Humaitá e Vila Farrapos amargam uma longa espera por melhorias na região. De acordo com a presidente da Associação dos Moradores do Humaitá, Sandra Lúcia Maciel, diz que a dor de cabeça aumenta a cada dia de chuva. "Temos pelo menos oito anos de alagamento e a tendência é piorar, pois o bairro está crescendo muito", enfatiza.

Conforme Sandra, os moradores seguem sempre na expectativa, mas também estão cansados de esperar. "No primeiro pingo de chuva já nos arrepiamos e é sempre a mesma coisa, nada se resolve", desabafa. Além disso, Sandra reitera que a situação piorou depois da construção do estádio.

"Tinha regiões que antes não alagavam e agora alagam, está difícil", comenta. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) informou que aguardava "a formalização de uma nova proposta dos empreendedores para avaliar conjuntamente com o Ministério Público".

A Karagounis Participações manifesta surpresa com a movimentação recente do processo que envolve execução de contrapartidas relativas às obras do entorno da Arena do Grêmio. A empresa, no entanto, reitera que independente das movimentações ocorridas no processo, permanece, juntamente com as partes interessadas, empenhada nas tratativas que resultarão no novo acordo que possibilitará a realização das tão esperadas obras do entorno da Arena do Grêmio. A Arena Porto Alegrense S/A foi procurada, mas não se manifestou sobre o assunto.