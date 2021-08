Mais de 60 milhões de brasileiros já possuem o esquema vacinal completo contra Covid-19

publicidade

O Brasil chegou à marca, nesta segunda-feira, de mais de 60 milhões de brasileiros com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. O número representa, segundo o Ministério da Saúde, 37,5% da população adulta. O saldo considera a população que já tomou a segunda dose ou a dose única da Janssen.

No momento, já são 129,5 milhões de brasileiros com pelo menos uma dose da vacina, o que representa mais de 80% da população maior de 18 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou no último sábado que espera imunizar toda a população adulta com as duas aplicações até o fim de outubro.

Desde o início da campanha, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 230,1 milhões de doses de vacinas. Neste domingo, o foram distribuídos mais 3 milhões de doses para reforçar, exclusivamente, a aplicação da dose dois em todos os estados e Distrito Federal. Foram enviadas 2 milhões da Astrazeneca/Fiocruz e 1 milhão da Pfizer/Biontech.

Dose de reforço

Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que na segunda quinzena de setembro, idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas receberão uma dose de reforço da vacina Covid-19. A recomendação vale para todas as vacinas e o reforço deve ser feito, preferencialmente, com a vacina da Pfizer/BioNTech.

A decisão foi amplamente discutida por especialistas na Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (CTAI) e considerou o aumento da resposta imune do organismo depois da aplicação de uma nova dose, principalmente na população mais vulnerável aos sintomas mais graves da doença.