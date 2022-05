Marcelo Queiroga vai à Suíça para participar de assembleia de Saúde

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participará da 75ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS), que acontecerá de 22 a 28 de maio, em Genebra, na Suíça. O evento da Organização Mundial da Saúde (OMS) reúne ministros de países-membros para debater temas como estratégias de combate a doenças e respostas às emergências de saúde pública.

Na sessão deste ano, cujo tema será “Saúde pela Paz, Paz pela Saúde”, será nomeado o próximo Diretor-Geral da OMS. Estão previstas também discussões em torno do novo tratado sobre pandemias e o fortalecimento do Regulamento Sanitário Internacional.

No evento haverá discussões sobre estratégias globais de segurança alimentar, saúde bucal e pesquisa e inovação em tuberculose. Antes da assembleia, a OMS publicará, nesta sexta-feira, uma compilação anual de estatísticas de saúde para os 194 estados membros da OMS. O Relatório de Resultados 2020-2021, também publicado antes da AMS, resume as realizações e os desafios da Organização na implementação do orçamento-programa. Os dois documentos devem subsidiar as discussões previstas no encontro.

O evento é aberto a países membros, observadores, representantes convidados da ONU e outras organizações intergovernamentais participantes e atores não estatais. Os delegados da assembleia, as agências parceiras, os representantes da sociedade civil e especialistas da OMS também discutirão prioridades para a saúde pública em uma série de mesas redondas estratégicas.

