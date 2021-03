Mourão toma primeira dose da vacina contra Covid-19 em Brasília

publicidade

O vice-presidente Hamilton Mourão tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, em Brasília . "Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira", disse o ministro em rede social após ser imunizado no início da tarde.

Mais cedo, o vice-presidente já havia postado que iria tomar a vacina. Mourão, de 67 anos, teve diagnóstico positivo de Covid-19 no final do ano passado e ficou em isolamento em sua residência por 12 dias.

Em maio do ano passado, Mourão também havia ficado em quarentena após ter tido contato com um funcionário infectado pela Covid-19. Na época, o teste dera negativo para a doença e, então, o vice retomara os trabalhos presenciais no Palácio do Planalto.

O diagnóstico no dia 27 dezembro ocorreu após sintomas de dor e febre de 38 graus. Em boletins anteriores, a Vice-Presidência informou que o tratamento de Mourão incluiu os medicamentos hidroxicloroquina, Annita, azitromicina e remédios para dor e febre.

