Pfizer reforça que enviou à Anvisa dados de teste da fase 3 da vacina contra a Covid-19

A Pfizer Brasil afirmou, por meio de nota, nesta segunda-feira, que enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador brasileiro, os dados sobre o teste da fase 3 da vacina contra a Covid-19 – desenvolvida juntamente com a BioNTech. De acordo com o laboratório, o envio da documentação ao processo da submissão para uso emergencial e contínuo no país é "mais um passo rumo à aprovação" da vacina BNT162.

A nota da Pfizer foi divulgada após o presidente Jair Bolsonaro ter cobrado interesse dos laboratórios nos pedidos de autorização e venda da vacina. "O Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles não apresentam documentação na Anvisa?", indagou Bolsonaro na tarde desta segunda-feira.

Ainda de acordo com a nota, a equipe da Pfizer se reuniu no dia 13 de dezembro com a Anvisa para "esclarecer dúvidas" sobre o processo de submissão. A farmacêutica afirmou que as negociações junto ao governo brasileiro continuam para o fornecimento da vacina contra o coronavírus.