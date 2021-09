Polícia Federal cumpre mandados sobre atos antidemocráticos

publicidade

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta segunda-feira uma série de diligências determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado autorizou o aprofundamento das investigações sobre atos antidemocráticos previstos para ocorrerem no 7 de Setembro.

De acordo com informações obtidas pelo R7, equipes da PF estão nas ruas cumprindo ações de busca e apreensão contra autores que se manifestaram no sentido de incitar ataques às instituições durante as manifestações previstas para amanhã e terça-feira.

Um dos mandados se refere à prisão do professor Márcio Giovani Nique, do município de Otacílio Costa, em Santa Catarina. Em vídeos publicados na internet, o investigado teria convocado a população para invadir o Supremo.

O educador foi detido, em casa, na noite do último domingo. O STF deve dar mais detalhes do caso, após o cumprimento de todos os mandados.

Veja Também