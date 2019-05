Prefeitura de São Paulo promete regulamentar uso de patinetes em até 30 dias

publicidade

A Prefeitura de São Paulo se comprometeu nesta sexta-feira, após encontro do prefeito Bruno Covas com representantes de empresas que pretendem operar serviços de compartilhamento de patinetes, regulamentar o uso dos equipamentos em até 30 dias.

"Acabamos de ter uma reunião com oito empresas interessadas em investir no sistema de patinetes. Seis delas apresentaram propostas em relação a melhorias no decreto e as outras duas, além das propostas, também já entraram com o pedido de credenciamento aqui na Prefeitura e, portanto, passam a operar regularmente a partir de amanhã [sábado]", afirmou Covas.

Durante a reunião, as empresas apresentaram seus principais pleitos para o compartilhamento das patinetes pela cidade, como o uso de capacetes e o repasse das multas aos usuários.

Por meio de nota, a Grow, responsável pelos patinetes Grin e Yellow, manifestou a "perplexidade diante de sua exclusão em reunião com empresas interessadas em operar patinetes na cidade de São Paulo".

"Ciente da ocorrência da reunião, nos dirigimos às 16h30 de hoje à Prefeitura, porém fomos impedidos de participar do encontro. De acordo com o que manifestou publicamente a Prefeitura, o reconhecimento por parte do Judiciário dos direitos da empresa provocou o corte do diálogo conosco", disse a nota.

A empresa disse ser favorável ao diálogo, "para que todos os agentes juntos possam chegar a uma regulamentação que favoreça a todos os cidadãos, com segurança e oferta dessa alternativa de transporte limpo e justo na cidade".

"A Grin e a Yellow seguem lançando mão de todos os recursos jurídicos para garantir seus direitos de oferecer nossos serviços à população de São Paulo, e o direito de escolha dos usuários", finalizou a nota.