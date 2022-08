Rai Duarte passa pelo estádio Bento Freitas antes de ir para casa em Pelotas

publicidade

Após receber alta do Hospital Cristo Redentor (HCR) nesta quarta-feira, em Porto Alegre, Rai Duarte viajou para Pelotas. Na chegada à cidade, antes de ir para casa, ele passou em frente ao estádio Bento Freitas, aonde alguns torcedores o aguardavam. Segundo a assessoria do Brasil de Pelotas, Rai Duarte chegou antes do horário previsto e a família informou que ele não teria passado bem durante a viagem, por isto a passagem foi rápida pelo estádio, sem nenhuma parada no local, antes de ir para sua residência.

O torcedor xavante havia sido internado no HCR depois de ser retirado de dentro de um ônibus pelo efetivo da Força Tática do 11º BPM na noite do último dia 1º de maio deste ano, após a partida entre São José e o Brasil de Pelotas, no estádio Francisco Novelletto Neto, no bairro Passo D´Areia, na Zona Norte da Capital. "Espero que os culpados sejam duramente punidos. Que o que aconteceu comigo não aconteça com mais ninguém. Por isso quero que os envolvidos sejam punidos", enfatizou.

A Brigada Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) sobre o caso, que ainda não foi concluído. No início de junho, a BM anunciou a transferência de 17 policiais militares. Deste total, 11 brigadianos foram afastados e colocados à disposição da Corregedoria-Geral da BM, responsável pela investigação. Outros seis foram remanejados para batalhões da Capital.

Veja Também