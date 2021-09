Rodoviários iniciam mobilização contra privatização da Carris em Porto Alegre

publicidade

Horas depois da proposta de extinção de cobradores nos ônibus de Porto Alegre ser aprovada na Câmara de Vereadores, rodoviários da empresa iniciaram na madrugada desta quinta uma mobilização contra a privatização da Carris. A desestatização deve ser votada ainda em setembro.

Apenas 65% da frota da empresa poderá circular hoje, conforme o que foi acordado em reunião mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (TRT-RS) na terça-feira. O primeiro carro só saiu às 4h37min, mais de 30 minutos após o horário normal.

A empresa irá circular durante o dia com apenas 65% da frota seguindo o acordado em reunião mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (TRT-RS)



📼: Ricardo Giusti pic.twitter.com/UtsDL1ROaB — Correio do Povo (@correio_dopovo) September 2, 2021

Veja Também

Ônibus da Carris estão circulando com fita preta no parabrisa. Motoristas e cobradores usam máscaras com a palavra "luto" estampada em sinal de protesto. @correio_dopovo — Eduardo Andrejew (@AndrejewEduardo) September 2, 2021

Fita preta e máscaras pretas representam o luto dos rodoviários / Foto: Ricardo Giusti

De acordo com o vice-presidente da Comissão dos Funcionários da Carris, Marcelo Weber, vão operar hoje entre 100 e 110 carros hoje. Além disso, grupos de funcionários estão nos terminais Triângulo, na avenida Assis Brasil, e Azenha, e no Parado da Igreja São Jorge, colhendo assinaturas da população para um abaixo-assinado contra a proposta de desestatização da empresa. Atividade também conta com a presença de representantes de movimentos sociais.

Após aprovação da proposta de extinção de cobradores nos ônibus de Porto Alegre e da autorização para a privatização da Carris, rodoviários da empresa se mobilizaram durante a madrugada para uma paralisação parcial em protesto



📼: Ricardo Giusti pic.twitter.com/kIMVbAhojY — Correio do Povo (@correio_dopovo) September 2, 2021

Os funcionários começaram o dia ainda sob o impacto da aprovação do projeto de lei 016/21, que extingue gradativamente a função dos cobradores. Em sessão tensa, a Câmara Municipal aprovou a proposta do Executivo por 21 votos a 12.

Os motoristas que saíram usam máscaras pretas em protesto / Foto: Ricardo Giusti

Dessa vez o movimento não conta com a participação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte (Stetpoa). A entidade defendia a paralisação total da empresa como forma de pressionar o prefeito Sebastião Melo a retirar o PL 013/21.

A paralisação é acompanhada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e pela Brigada Militar, que posicionou a tropa de choque nas proximidades. Pouco antes das 7h, deixaram a garagem da Carris os últimos carros liberados para circular hoje na cidade. A BM retirou parte do seu efetivo do local.