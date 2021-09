RS deve ter volta da chuva e temporais nesta quinta-feira

publicidade

O sol até aparece em algumas regiões nesta quinta-feira, mas a instabilidade predomina e, com a volta da chuva, há risco de temporais e trovoadas. Também há chance de granizo em algumas localidades, conforme alertou a Defesa Civil.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e a instabilidade avança de Oeste para Leste. Assim, atinge o estado durante a manhã e se intensifica da tarde para a noite. Por conta do quadro, a temperatura não varia muito e o dia deve ser agradável.

Em Porto Alegre, o sol até aparece, mas também deve haver chuva. A mínima na Capital é de 14°C, e a máxima fica na casa dos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Alegrete 14°C / 22°C

Bagé 13°C / 21°C

Pelotas 13°C / 22°C

Vacaria 9°C / 20°C

Caxias do Sul 10°C / 22°C

Torres 15°C / 21°C