Secretária do Meio Ambiente avalia ações do governo do RS no Fórum de Energias Renováveis

O último painel do Fórum de Energias Renováveis, promovido pelo Correio do Povo, tratou das usinas eólicas offshore, ou seja, em alto-mar, e suas potencialidades no Rio Grande do Sul. A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, falou a respeito das ações do governo relacionadas à regulação e oportunidades que os investimentos neste sentido podem trazer ao Estado.

De acordo com ela, há 17 empreendimentos cadastrados junto à secretaria, em diferentes fases de apreciação, bem como capacidades de operação distintas. Ainda conforme Marjorie, projetos vistos em outros países, como o Ijsselmeer, em um lago de água doce na Holanda, podem servir de inspiração para os trabalhos possíveis de serem replicados no litoral gaúcho.

A mediadora do evento foi Daniela Cardeal, diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindienergia-RS. “A indústria hoje está olhando demais para o Rio Grande do Sul. Não só pela localização, mas também pelo potencial logístico do Porto do Rio Grande, que é um grande referencial aqui do Estado. É uma alternativa de provocarmos o desenvolvimento”, afirmou Daniela.

O oceanólogo Henrique Ilha, que participou de visitas institucionais à Europa, observando experiências em locais como Inglaterra, disse que este modelo de energia representa “uma nova revolução”. “Nos aspectos competitivos importantes, estamos muito bem posicionados, tanto no capital humano, segurança institucional e jurídica”, afirmou. Ainda conforme ele, há uma capacidade de geração energética no mar equivalente a 50 usinas hidrelétricas de Itaipu.

O consultor Neuto Jordano Marques, falando virtualmente a partir de Portugal, trouxe as experiências vivenciadas em solo europeu. “Dentro das energias sustentáveis, esta é a energia com maior capacidade de geração”, comentou ele. As discussões também se concentraram na capacidade de integração desta indústria com outras já existentes em solo gaúcho, como a metalmecânica, que poderia oferecer equipamentos para estas usinas eólicas e acelerar ainda mais esta transformação energética.

