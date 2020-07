Secretário de Saúde de Porto Alegre testa positivo para Covid-19

O Secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre, Pablo Stürmer, informou na manhã deste domingo que testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito através do Twitter.

Informo que meu exame deu positivo para Covid-19. Sigo com sintomas leves, especialmente dor no corpo e cansaço, que aliviam com o uso de analgésicos comuns. Devo permanecer em isolamento até a total recuperação.