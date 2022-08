Agência reguladora dos EUA aprova vacinas atualizadas da Pfizer e Moderna contra Covid-19

publicidade

A FDA (Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos) – órgão equivalente à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Brasil – aprovou nesta quarta-feira versões atualizadas das vacinas contra Covid-19 desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna.

Além de fornecerem proteção contra a cepa original do vírus Sars-CoV-2, os imunizantes também vão induzir resposta contra as subvariantes da ômicron BA.4 e BA.5, que são responsáveis pela maioria dos casos atuais de Covid-19.

Segundo a FDA, as duas linhagens devem permanecer em circulação nos Estados Unidos no outono e no inverno (entre setembro e março). As vacinas serão utilizadas em dose única de reforço em indivíduos que receberam a injeção anterior há pelo menos dois meses.

A vacina da Pfizer poderá ser aplicada em pessoas com 12 anos ou mais, e a da Moderna, apenas em quem tem mais de 18 anos. "Com base nos dados que suportam cada uma dessas autorizações, espera-se que as vacinas bivalentes contra a Covid-19 forneçam maior proteção contra a variante ômicron atualmente em circulação", diz a FDA em nota.

Integrantes dos CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA devem se reunir amanhã para analisar a decisão da FDA e, então, autorizar a vacinação com os imunizantes atualizados, que poderia começar nos próximos dias.