"Até mesmo os chamados haters dizem que Trump não fez nada de errado", diz o ex-presidente

O ex-presidente Donald Trump publicou nas redes sociais nesta quarta-feira, um dia depois de dizer que seria preso em Nova York por causa de um pagamento para uma estrela de cinema adulto, que até os "haters" dizem que ele não fez nada de errado. No fim de semana, o republicano disse que seria detido na terça-feira como parte da investigação do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, sobre o suposto suborno pago a Stormy Daniels.

No Truth Social, aplicativo de mídia social de Trump, ele convocou os apoiadores a "protestar, retomar nossa nação". “Cada artigo que leio, cada programa que assisto, até mesmo os chamados 'haters' dizem que 'o presidente Trump não fez nada de errado, NÃO HÁ CRIME AQUI!'. O crime seria se eu fosse acusado!!!", publicou o republicano nesta quarta.

Embora tenha havido fortes indícios de que um grande júri indiciará o ex-presidente, ele não foi levado sob custódia na última terça. Trump, que nega qualquer irregularidade, seria o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser indiciado por um crime, caso seja acusado pelos US$ 130 mil (cerca de R$ 680 mil) que Stormy recebeu em 2016, supostamente para manter silêncio sobre um caso que teve com o ex-presidente.

Os promotores afirmam que o pagamento, feito pelo ex-advogado do republicano, Michael Cohen, pode ter sido uma violação de campanha. Os investigadores também estão examinando se algum registro foi falsificado quando o bacharel foi reembolsado pelo dinheiro, que a Trump Organization listou como honorários advocatícios. O ex-presidente nega ter tido um caso com Daniels e continuou a atacar a investigação e contestar as acusações contra ele na manhã de quarta-feira — sem fazer referência aos comentários anteriores sobre uma prisão na terça-feira.

