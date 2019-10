Em conversa com Putin, Macron defende extensão da trégua na Síria

publicidade

O presidente francês, Emmanuel Macron, relatou, nesta segunda-feira, que defendeu em conversa por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, a prorrogação da trégua no nordeste da Síria - informou a Presidência francesa. O cessar-fogo termina nesta terça. Macron "ressaltou a importância da prolongação da trégua e de encontrar uma saída diplomática para a crise", de acordo com um comunicado divulgado pelo Palácio Eliseu.

A conversa aconteceu na véspera do encontro, na Rússia, entre Putin e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Em 9 de outubro, a Turquia lançou uma operação militar no nordeste da Síria, com o objetivo de afastar a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG, na sigla em inglês) de sua fronteira. Um cessar-fogo entrou em vigor na quinta-feira passada e expira amanhã, às 16h (em Brasília). As condições da Turquia para não relançar a operação militar é que o grupo se retire da região.