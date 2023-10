Guerra entre Israel e Hamas: principais fatos desta sexta-feira

publicidade

A sexta-feira em meio ao conflito entre Israel e o Hamas começa com a afirmação de um dirigente da ONU de que a ajuda para a população da Faixa de Gaza deverá chegar à região neste sábado. Além disso, o governo israelense precisa lidar com outro lado da guerra, na fronteira com Líbano, depois de disparos de foguetes de parte a parte.

• A ajuda humanitária internacional procedente do Egito poderá entrar na Faixa de Gaza, cercada por Israel, "amanhã (sábado) ou depois", declarou nesta sexta-feira o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths.

• As autoridades israelenses ordenaram nesta sexta-feira, 20, a retirada dos civis residentes da cidade de Kiryat Shemona, localizada a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Líbano, após dias de confrontos com os terroristas do Hezbollah na fronteira com o país.

• O Ministério do Interior do governo do Hamas afirmou na quinta-feira (19) que muitos deslocados que estavam em uma igreja em Gaza morreram e outros ficaram feridos durante um bombardeio israelense na cidade. Em um comunicado, o Hamas assinalou que o bombardeio deixou "muitos mártires e feridos" na igreja greco-ortodoxa de São Porfírio.

• O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na noite dessa quinta-feira que vai enviar nesta sexta-feira para o Congresso um pacote que direciona recursos para apoiar a segurança de Ucrânia e Israel. A declaração foi feita em pronunciamento à nação.

• O presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu um risco político ao hipotecar seu apoio incondicional a Israel, em visita ao premiê israelense, Binyamin Netanyahu. Os EUA sentiram o que muitos acreditam ser a primeira consequência de seu envolvimento na guerra. Um navio americano no Iêmen e duas bases militares, na Síria e no Iraque, foram atacados por drones.

