Tesla processa o governo dos EUA por tarifas sobre produtos chineses

A fabricante de veículos elétricos Tesla levou o governo dos Estados Unidos à Justiça para solicitar o fim das tarifas sobre algumas peças importadas da China.

Em uma ação apresentada na segunda-feira ao Tribunal Internacional de Comércio de Nova York, a Tesla, do bilionário Elon Musk, afirma que essas taxas sobre uma lista de produtos no contexto da guerra comercial entre Washington e Pequim são "ilegais". A fabricante questiona neste documento de 17 páginas, ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira, as medidas impostas pelo representante do Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer.

A empresa considera as tarifas adicionais de 25% impostas pelo governo Donald Trump sobre várias peças importadas pela Tesla, como as telas usadas em seus carros, como "arbitrárias, caprichosas e um abuso de poder". O grupo pede "a anulação" e solicita ser "compensado com juros" por ter pago as tarifas.

As tarifas punitivas impostas por Washington aos produtos da China são pagas por importadores nos Estados Unidos e reduzem as importações do país asiático e também o enorme déficit comercial que a maior potência mundial tem com a China. Apesar de um primeiro acordo comercial entre Washington e Pequim no ano passado, as tarifas adicionais de 25% permanecem em vigor sobre cerca de 250 bilhões de dólares em produtos de origem chinesa.

Os Estados Unidos buscam com essas taxas alfandegárias reduzir seu déficit comercial com a China, mas também pressionar Pequim a reformar suas práticas comerciais, que Washington considera "injustas", principalmente em termos de transferência de tecnologia.