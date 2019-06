Trump diz que Irã se tornaria "melhor amigo" caso desistisse de programa nuclear

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou neste sábado que se o Irã desistir de seu programa nuclear, ele se tornaria seu "melhor amigo". "Não vamos deixar o Irã obter armas nucleares e, quando aceitarem isso, terão um país rico, ficarão muito felizes e eu serei seu melhor amigo. Espero que isso aconteça", disse Trump à imprensa nos jardins da Casa Branca.

• Ataques cibernéticos do Irã a EUA aumentaram, dizem empresas de segurança

"Mas se os líderes iranianos se comportarem mal, eles terão um dia muito ruim", acrescentou antes de embarcar num voo para a residência presidencial de Camp David, onde discutirá a crise com várias autoridades. "Esperemos que sejam inteligentes", prosseguiu. "Se pudéssemos colocar o Irã de volta nos trilhos da reconstrução econômica, isso seria fantástico". Mas, enquanto isso, "vamos continuar adicionando sanções econômicas", declarou o bilionário republicano.

Washington e Teerã asseguram que não desejam a guerra, mas têm multiplicado as declarações agressivas. Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que desistiu no último minuto de ataques de retaliação depois que Teerã abateu um drone americano. Para o futuro, nada está decidido, disse Trump, afirmando estar rodeado de conselheiros com opiniões muito diferentes. Se John Bolton, conselheiro de segurança nacional, é um "falcão" que muitas vezes defende "uma linha dura", outros estão "em outra linha" e "o único que importa, sou eu", lançou o inquilino da Casa Branca