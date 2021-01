Uma pessoa é baleada no interior do Congresso dos Estados Unidos

publicidade

Uma pessoa foi baleada no interior do Congresso dos Estados Unidos, segundo informou a imprensa americana na tarde desta quarta-feira. O caso ocorre em meio a invasão de partidários do presidente em fim de mandato, Donald Trump, no capitólio durante a sessão que oficializaria a vitória de Joe Biden nas eleições.

Segundo o democrata Dan Kildee, a polícia sacou armas na direção de partidários de Trump que tentavam invadir a Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Gás lacrimogêneo também foi usado no meio da confusão.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, já decretou toque de recolher na capital norte-americana. A medida é válida entre 18h desta quarta-feira até as 6h de quinta, pelo horário local. O Congresso também entrou em recesso de emergência após a invasão.

O tumulto no Congresso dos Estados Unidos foi insuflado, horas antes, em um evento do qual Trump participou. Manifestantes, então, saíram em marcha ao legislativo do país. O grupo invadiu o capitólio, gerando depredação no local, o que levou à suspensão da sessão.

Veja Também