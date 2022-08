BM prende integrantes de facção envolvida em homicídios em Porto Alegre e Região Metropolitana

publicidade

A Brigada Militar anunciou nesta quarta-feira a prisão de dois integrantes de uma facção criminosa envolvida em homicídios ocorridos em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Com o policiamento ostensivo reforçado na Zona Norte da Capital, em especial nos bairros Rubem Berta e Mário Quintana, o efetivo do 20º BPM abordou na noite dessa terça-feira os suspeitos em uma residência no bairro Jardim Algarve, em Alvorada.

No local, os policiais militares apreenderam quatro pistolas calibres nove milímetros e 380, nove carregadores, um revólver calibre 32, um total de 148 munições, dois rádios comunicadores, um giroflash, seis toucas ninjas, uma gandola de cor verde camuflada, duas camisetas com o nome da Polícia Civil e duas placas automotivas, além um Ford Fiesta, em situação de furto/roubo, e um Fiat Palio, carregado com entorpecentes.

No Fiat Palio, o efetivo do 20º BPM recolheu cerca de 16,5 quilos de maconha, 958 gramas de cocaína, 785 gramas de crack, sete balanças de precisão, dois telefones celulares, seis sacos de pinos vazios, material de embalar e fracionar entorpecentes, cadernos contendo anotações referentes ao tráfico de drogas e R$ 12,00 em dinheiro.