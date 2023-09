BM recupera automóvel e mais quatro motos roubadas em Passo Fundo

publicidade

A Brigada Militar confirmou, nesta sexta-feira, que recuperou um Golf prata e quatro motocicletas na rua José Brizola, no bairro Vila Jardim, em Passo Fundo. As motos, ainda segundo a corporação, estavam em situação de furto.



A ação ocorreu às 19h dessa quinta-feira, quando soldados do 3° Regimento de Polícia Montada, estavam em patrulhamento tático motorizado, no intuito de prevenir possíveis ações delituosas, como crimes contra a vida e patrimônio, furto de veículos e roubo a pedestres. Os militares então foram informados pela sala de operações que indivíduos teriam entrado em uma residência com um veículo Golf prata, com diversas marcas de disparo de arma de fogo, tendo deixado do local em outro veículo.

Ao no ponto da ocorrência, a guarnição constatou que se tratava de um imóvel abandonado. Na estrutura, foi localizado o veículo com as características informadas e também e mais quatro motocicletas, todas em situação de furto ou roubo.



Foram apreendidas duas motos Fazer, uma azul e uma vermelha, e outras duas, uma amarela e uma preta, da marca Twister, além do carro utilizado inicialmente pelos criminosos