Ciclista acusa Guarda Municipal de truculência após abordagem na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Uma abordagem da Guarda Municipal resultou em acusação de truculência por parte de um atleta de bike BMX, de 25 anos, na manhã desta sexta-feira na pista nova de skate do Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Ele foi detido e levado por desobediência para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA), no Palácio da Polícia.

Após prestar depoimento à delegada de plantão, acompanhado da namorada, o jovem foi liberado. Ele decidiu então registrar uma ocorrência contra a atuação dos guardas municipais e fez exame de corpo delito no Departamento Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

“Eles foram truculentos, despreparados. Foi um pouco aterrorizante, não houve diálogo”, afirmou. “Desceram do carro e quiserem pegar minha bike”, disse, acrescentando que nem estava mais andando na pista. “Eu já estava conversando com o pessoal”. O incidente ficou registrado em imagens de vídeo que circularam nas redes sociais.

Já o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, explicou que o ciclista havia sido alertado de que bikes não podiam usar a nova pista de skate, inaugurada em outubro do ano passado. Para os guardas municipais ocorreu uma resistência na orientação em relação ao não uso da pista. “A forma de abordagem e condução da ocorrência estão sob análise”, adiantou Marcelo Nascimento. Em caso de comprovação de má conduta dos servidores, adiantou que “as medidas cabíveis serão tomadas”. O caso está com a corregedoria do órgão municipal de segurança pública.