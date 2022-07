Denarc e Draco de Santa Rosa combatem narcotráfico na região de fronteira com a Argentina

publicidade

Uma nova investida na região da fronteira com Argentina, onde está sendo combatida a rota do tráfico de drogas pelo rio Uruguai, além de vias terrestres, foi realizada pela Polícia Civil e com apoio da Brigada Militar. Cerca de 27 quilos de maconha, distribuídos em 42 tijolos, foram apreendidos em uma operação conjunta do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), comandada pelo delegado Guilherme Dill, e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), chefiada pelo delegado Tiago Tescke.

A ação ocorreu na última quinta-feira e foi divulgada nesta segunda-feira pela Polícia Civil. Durante uma investigação envolvendo o tráfico de drogas, os agentes monitoraram um veículo que se deslocava da área de fronteira em direção a Santa Rosa. Houve a tentativa de abordagem do veículo, cujo motorista fugiu e abandonou o carro na entrada de um matagal, não sendo mais localizado apesar das buscas. No porta-malas foi localizada então a droga, avaliada em torno de R$ 30 mil.

“A investigação continuará para apurar a autoria do proprietário da droga, bem como quem é responsável pelo transporte da droga até Santa Rosa e demais cidades do interior do Rio Grande do Sul”, afirmou nesta segunda-feira o delegado Guilherme Dill. “As ações em conjunto entre o Denarc e a Draco de Santa Rosa serão intensificadas face à vulnerabilidade da fronteira desse local”, adiantou.