Facção criminosa perde R$ 720 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico em Cachoeirinha

publicidade

A 2ª DP de Cachoeirinha apreendeu nesta sexta-feira cerca de R$ 720 mil em dinheiro de uma facção criminosa envolvida com o narcotráfico. Os valores estavam em uma casa no bairro Vista Alegre. Um traficante foi preso pela equipe do delegado Anderson Spier.

Na ação, os policiais civis cumpriram três mandados judiciais de busca e apreensão na região. Além da quantia, os agentes recolheram dois revólveres calibres 22 e 32, além de um total de 51 munições e um telefone celular.

De acordo com o delegado Anderson Spier, o trabalho investigativo durou em torno de um mês. “Agora as investigações prosseguem no sentido de identificar a origem do dinheiro e principalmente outros bens relacionados a esta facção, além de comprovar a lavagem e crimes conexos”, adiantou ele.

O titular da 2ª DP acrescentou também que será apurado inclusive se o indivíduo preso durante a ação “fazia alguma operação para lavagem de dinheiro ou apenas guardava-o na residência”.